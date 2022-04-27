Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала боец полка "Азов" Валерия с позывным Нава. Она отметила, что медикам очень тяжело работать под постоянными бомбардировками.

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В Мариуполе не хватает медиков и медсестер

Нава рассказала, что госпиталь работает в ужасающих условиях – под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии. Условия проведения операций похожи на средневековые. Врачам приходится оперировать людей под светом налобного фонаря.

Также не хватает медиков и медицинских сестер, ведь среди них есть и убитые, и раненые. Пострадавшим не хватает лекарства. Кроме этого, их фактически нечем кормить

Работают они (медики – 24 канал) круглосуточно. Медикаментов тоже не хватает. Даже обезболивающих и препаратов для наркоза, антибиотиков,

– добавила Валерия.

Поэтому раненые даже после успешной операции имеют большой риск получить сепсис, перитонит или гангрену.

Ситуация в Мариуполе: коротко

С 1 марта Мариуполь находится в осаде. Российские захватчики активно обстреливают город, ведь не могут его захватить.

Оккупанты 26 апреля нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь". В результате обстрелов мирные жители, которые там прячутся, оказались под завалами.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора: один – из самого города, а другой – из "Азовстали".

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