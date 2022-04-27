Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла боєць полку "Азов" Валерія з позивним Нава. Вона зауважила, що медикам дуже важко працювати під постійними бомбардуваннями.

До теми Умови для операцій середньовічні: боєць "Азову" розповіла про госпіталь і поранених у Маріуполі

У Маріуполі бракує медиків та медсестер

Нава розповіла, що госпіталь працює в жахливих умовах – під постійними обстрілами російської авіації та артилерії. Умови для проведення операцій схожі на середньовічні. Лікарям доводиться оперувати людей під світлом налобного ліхтаря.

Також не вистачає медиків та медичних сестер, адже серед них є і вбиті, і поранені. Постраждалим не вистачає ліків. Окрім цього, їх фактично нічим годувати

Працюють вони (медики – 24 канал) цілодобово. Медикаментів теж не вистачає. Навіть знеболювальних і препаратів для наркозу, антибіотиків,

– додала Валерія.

Через це поранені навіть після успішної операції мають великий ризик отримати сепсис, перитоніт чи гангрену.

Ситуація в Маріуполі: коротко

З 1 березня Маріуполь перебуває в облозі. Російські загарбники активно обстрілюють місто, адже не можуть його захопити.

Окупанти 26 квітня завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь". Внаслідок обстрілів мирні жителі, які там ховаються, опинилися під завалами.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає відкрити у Маріуполі 2 гуманітарні коридори: один – із самого міста, а інший – з "Азовсталі".

Варто подивитися – Подоляк відповів на "захоплення" окупантами Маріуполя