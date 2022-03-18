В Харькове из-за вражеских обстрелов погиб спасатель Александр Подольский

Вчера, 17 марта, в результате обстрела рынка "Барабашово" во время исполнения служебных обязанностей погиб 31-летний Александр Подольский.

Он был пожарным-спасателем 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Харьковщины, сержант службы гражданской защиты.

На тему Харьков задыхается: на крупнейшем рынке Восточной Европы "Барабашово" сильный пожар

Александр Подольский погиб при исполнении служебных обязанностей, пытаясь погасить пожар на крупнейшем рынке Восточной Европы и в близлежащих частных домах в Киевском районе Харькова.

Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которая черным крылом затронула не только семью, но и других людей, которые знали Александра,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, пожар возник в результате обстрелов со стороны российских оккупантов из системы залпового огня "Град". Во время ее гашения враг нанес повторные обстрелы, во время которых Александр получил многочисленные осколочные ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью.

Может заинтересовать – Как прошла ночь в Харькове 18 марта: видео