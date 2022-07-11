Не идут на условия россиян, – мэр Скадовска рассказал о сопротивлении жителей в оккупированном городе

В Скадовске местное население не поддерживает какие-либо действия российской оккупационной власти и все организуемые ею мероприятия.

На этих так называемых "праздниках", организуемых оккупантами, зрители преимущественно делились на 2 категории. Об этом 24 каналу рассказал мэр Скадовска Александр Яковлев.

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По его словам, это те, кто согласился сотрудничать с врагами, но их единицы на весь город. Или те, кого специально привезли.

Понятно, что преимущественно местное население игнорирует такие праздники, поскольку не хочет участвовать в этом,

– рассказал Александр Яковлев.

"Действительно, поддержка действий оккупантов – минимальная. Однако, к сожалению, есть люди, которые соглашаются сотрудничать и занимают определенные должности", – добавил Яковлев.

Мэр Скадовская заверил, что большинство населения ждет освобождения. В городе есть движение сопротивления, также появляются надписи "Скадовск – это Украина". Люди не соглашаются на те условия, которые выдвигают оккупанты.

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Напомним, что во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине вечером 6 июля прогремели взрывы. В результате поврежден жилой дом. К сожалению, один человек погиб, есть раненые. Как сообщил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев, среди пострадавших ребенок.