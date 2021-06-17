Не имеет на это права, – медиаэксперт слова Потураева о "расстреле ОПЗЖ"

В Верховной Раде произошла массовая схватка нардепов из-за слов "слуги народа" Никиты Потураева о том, что народ должен "расстреливать ОПЗЖ". Однако для депутата такие высказывания с трибуны парламента являются неприемлемыми.
Медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун заявил, что драки в парламенте являются не только украинской традицией. В то же время украинцы значительно взрослее и зрелее, чем представители власти.
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Почему Потураев не имел права так высказываться
Ковжун отметил, что как гражданин он согласен с действиями Потураева и может желать чего угодно всем пророссийским силам в Украине.
Впрочем, во время заседания Верховной Рады такие действия народного депутата являются неправильными.
Человек, за которого голосовали украинцы, не имеет на это права,
– подчеркнул медиаэксперт.
Узнайте больше Я никому из них не желаю лютой смерти, – Потураев извинился за свои слова о "расстреле ОПЗЖ"
Ковжун прокомментировал драку в Верховной Раде: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Верховной Раде 17 июня во время пленарного заседания произошла массовая стычка нардепов. Конфликт начался во время рассмотрения вопроса о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
- Инцидент вызвали слова "слуги народа" Никиты Потураева о том, что "народ должен расстреливать ОПЗЖ".
- В толпе пересеклись Николай Тищенко и Илья Кива. Они начали толкать друг друга и в конце концов подрались.
- Потураев прокомментировал свое высказывание. Он заявил, что не призывал к насилию. Также Потураев уже извинился перед нардепами за то что, возможно, его слова неправильно поняли.