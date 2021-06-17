Не имеет на это права, – медиаэксперт слова Потураева о "расстреле ОПЗЖ"

В Верховной Раде произошла массовая схватка нардепов из-за слов "слуги народа" Никиты Потураева о том, что народ должен "расстреливать ОПЗЖ". Однако для депутата такие высказывания с трибуны парламента являются неприемлемыми.

Медиаэксперт и политический консультант Алексей Ковжун заявил, что драки в парламенте являются не только украинской традицией. В то же время украинцы значительно взрослее и зрелее, чем представители власти.

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Почему Потураев не имел права так высказываться

Ковжун отметил, что как гражданин он согласен с действиями Потураева и может желать чего угодно всем пророссийским силам в Украине.

Впрочем, во время заседания Верховной Рады такие действия народного депутата являются неправильными.

Человек, за которого голосовали украинцы, не имеет на это права,

– подчеркнул медиаэксперт.

Узнайте больше Я никому из них не желаю лютой смерти, – Потураев извинился за свои слова о "расстреле ОПЗЖ"

Ковжун прокомментировал драку в Верховной Раде: смотрите видео

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