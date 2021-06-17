Медіаексперт та політичний консультант Олексій Ковжун заявив, що бійки в парламенті є не тільки українською традицією. Водночас українці є значно дорослішим і зрілішим, ніж представники влади.

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Ковжун зауважив, що як громадянин він згоден з діями Потураєва та може бажати чого завгодно всім проросійським силам в Україні.

Втім, під час засідання Верховної Ради такі дії народного депутата є неправильними.

Людина, за яку голосували українці, не має на це права,

– наголосив медіаексперт.

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Що цьому передувало