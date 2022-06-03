Не ищите здесь предательства, – Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

В соцсетях раскритиковали получение Александром Невзоровым украинского гражданства. Ведущий 24 канала Артем Овдиенко объяснил, почему во время стрима пообщался с российским журналистом.

Ведущий 24-го канала акцентировал, что имеет активную проукраинскую позицию и принципиально не общается с "хорошими россиянами". Однако Александра Невзорова, по словам Артема Овдиенко, из соответствующего списка можно вычеркнуть.

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Невзоров обвиняет россиян

"Невзоров с самого начала этой войны заявлял о том, что виновны в ней все россияне, без исключения. "Хорошие россияне" винят во всем Путина, перекладывают на него вину. Мол, обычные россияне "в этом не виноваты", – объяснил ведущий.

Подобные заявления из России раздаются для того, чтобы таким образом фактически отбелить россиян, сделать из Путина так называемого козла отпущения, переложить на него ответственность. Овдиенко акцентировал, что именно так поступают россияне, которых считают "хорошими".

У Невзорова риторика другая – он во всем винит россиян. Соответственно, он не "хороший россиянин". Именно поэтому я с ним и общался,

– заявил ведущий 24 канала.

Невзоров получил гражданство слишком быстро

Сейчас Невзоров фактически бывший российский журналист, ведь уже гражданин Украины, отметил Овдиенко.

Также информацию о том, что Александр Невзоров и его супруга получили украинское гражданство, подтвердили советники главы МВД Антон Геращенко и Виктор Андрусив. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

По словам Овдиенко, именно по поводу получения гражданства есть претензии к нашей действующей власти. Однако не в самом факте, а в том, что Невзоров получил украинский паспорт слишком быстро. Многие из тех, кто этого хочет, ждут годами.

"Я к тому веду, что не ищите здесь "зрады". Нет "зрады"в том, что господину Невзорову дали украинское гражданство, первый момент, второй – он не "хороший россиянин", – сказал Артем Овдиенко.

Что известно о Невзорове

Александр Невзоров осуждает преступления России с самого начала полномасштабного вторжения и поддерживает Украину и ВСУ. Также большинство своих блогов он заканчивает словами "Слава Украине". Россию журналист покинул.

В то же время в марте против журналиста возбудили уголовное дело за "дискредитацию вооруженных сил России". Все из-за того, что в соцсетях Александр Невзоров опубликовал информацию об обстреле оккупантами роддома в Мариуполе.

Кроме того, Невзоров находится в розыске. Московский суд 6 мая заочно арестовал журналиста по делу о якобы "фейке в отношении российских военных".

В свое время Александр Невзоров был приближен к Владимиру Путину. В 2012 году он стал его доверенным лицом. В то же время аннексию Крыма не поддержал. Еще тогда российский журналист заметил, что это станет началом "беды для России".

Стрим Овдиенко с Невзоровым о гражданстве Украины: смотрите видео 24 канала