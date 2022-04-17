Напомним, 12 апреля сотрудники СБУ задержали Виктора Медведчука, который до этого сбежал из-под домашнего ареста и в течение некоторого времени скрывался от правоохранителей. О его задержании сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Кулеба о будущем Медведчука

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина – это страна, где властвует верховенство права. Так что Виктор Медведчук, являющийся гражданином Украины, сможет пользоваться всеми процессуальными правами.

И тогда его будущее будет решаться в рамках, с одной стороны, юридического, а с другой стороны, политического процесса,

– добавил министр.

По словам Кулебы, украинская сторона не исключает политических вариантов. Однако он в очередной раз акцентировал, что Украина – правовая страна, поэтому Медведчуку, прежде всего, придется нести ответственность за преступления, которые он совершил против государства.