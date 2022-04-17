Нагадаємо, 12 квітня співробітники СБУ затримали Віктора Медведчука, який до цього втік з-під домашнього арешту та протягом певного часу переховувався від правоохоронців. Про його затримання повідомив президент України Володимир Зеленський.
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна – це країна, де панує верховенство права. Тож Віктор Медведчук, який є громадянином України, зможе користуватися всіма процесуальними правами.
І тоді його майбутнє вирішуватиметься в рамках, з одного боку, юридичного, а з іншого боку, політичного процесу,
– додав міністр.
За словами Кулеби, українська сторона не виключає жодних політичних варіантів. Проте він вкотре акцентував, що Україна – правова країна, тож Медведчуку перш за все доведеться нести відповідальність за злочини, які він вчинив проти держави.
Кулеба також нагадав, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про незацікавленість Росії в обміні Віктора Медведчука. Проте міністр вважає, що потрібно спостерігати як ситуація буде розвиватися.
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