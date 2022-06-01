Не исключено, что ему ищут замену, – Арестович о якобы исчезновении Дворникова

Главный командующий российским вторжением в Украину генерал Александра Дворникова не появляется на людях уже более двух недель.

Так что уже возможно ищут того, кто может его заменить. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на ютубе 24 канала.

Ко теме Командующего России в войне против Украины не видели уже две недели, – СМИ

Впрочем, по его словам, официальных новостей пока нет. Есть только соответствующие подозрения. Пока их проверяют.

Также он считает, что Россия условно разделила своих командиров на "лояльных" и "нелояльных". Также они начали ротацию кадров, предлагая "нестандартные решения".

Советник главы ОП также добавил, что последние "эксперименты" российского командования – неудачные. Особенно это касается Изюмского направления.

Наличие таких "экспериментов" указывает на то, что Дворников исключен, что ему ищут замену,

– считает Арестович.

Однако эту информацию еще предстоит проверить. Когда будут точные данные – сообщат точно.

Дворников куда-то исчез

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего войсками в Украине, генерала Александра Дворникова, в апреле 2022 года. Многие это расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

Ранее британская разведка сообщала, что назначение Россией генерала армии Александра Дворникова руководителем военных действий в Украине попытка централизовать командование и управление.

Однако Дворникову не удалось изменить характер русской армии, которая до сих пор руководствуется по доктринальному методу в советском стиле.

А уже 1 июня в New York Times написали, что Дворникова последние две недели не видели на людях. Это заставило некоторых американских чиновников рассуждать о том, продолжает ли он руководить военными действиями.

Это заставило некоторых американских чиновников рассуждать о том, продолжает ли он руководить военными действиями. По словам американских официальных лиц, вскоре по прибытии генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Поэтому его исчезновение из виду может говорить о том, что он не отвечает за военные действия.

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