Не исключено, что Россия этой зимой прекратит транзит газа через Украину, – Оператор ГТС

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину может остановиться этой зимой. Он назвал этот вопрос политическим, а не экономическим.

По словам Макогона, на Украину в последние месяцы давят по всем направлениям. В частности, привел пример прекращения экспорта энергетического угля из России, стягивания войск на границу, блокирования экспорта угля из Казахстана. Поэтому чиновник считает возможным полное прекращение транзита газа.

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Учитывая все эти события, не исключено, что может быть полностью прекращен транзит газа через Украину. Причем это уже будет открытая и необоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет,

– сказал Макогон.

В то же время он порадовал, что при таком вероятном сценарии украинская газотранспортная система технологически сможет сама работать на ресурсах, которые смогла собрать на зимний период.

"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса, то это станет большой проблемой", – предположил чиновник.

Транзит российского газа через Украину: что известно

Как заявлял председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, согласно прописанному контракту, российский "Газпром" имеет право прекратить транспортировку газа через Украину. Москва может не подавать его для транзита через забронированные мощности, однако должна их оплачивать.

С начала 2021 года российский "Газпром" трижды уменьшал объемы транзита по газотранспортной системе Украины. В частности, 1 января – с 186 до 124 миллионов кубометров в сутки.

Как показывали результаты аукционов бронирования, "Газпром" также отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода Ямал-Европа на декабрь.

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