За словами Макогона, на Україну в останні місяці тиснуть за всіма напрямами. Зокрема, навів приклад припинення експорту енергетичного вугілля з Росії, стягування військ на кордон, блокування експорту вугілля з Казахстану. Тому чиновник вважає можливим повне припинення транзиту газу.

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З огляду на всі ці події не виключено, що може бути повністю припинено транзит газу через Україну. Причому це вже буде відкрита та необґрунтована агресія. Я сподіваюся, що до цього не дійде,

– сказав Макогон.

Водночас він потішив, що при такому ймовірному сценарію українська газотранспортна система технологічно зможе сама працювати на ресурсах, які змогла зібрати на зимовий період.

"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, то це стане великою проблемою", – припустив чиновник.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

Як заявляв голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, згідно із прописаним контрактом, російський "Газпром" має право припинити транспортування газу через Україну. Москва може не подавати його для транзиту через заброньовані потужності, однак повинна їх оплачувати.

З початку 2021 року російський "Газпром" тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України. Зокрема, 1 січня – зі 186 до 124 мільйонів кубометрів на добу.

Як показували результати аукціонів бронювання, "Газпром" також відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і не бронював транзитну потужність газопроводу Ямал-Європа на грудень.

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