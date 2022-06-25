Не из-за любви к Путину, – Цимбалюк предположил, почему оккупанты до сих пор идут воевать

Все россияне, которые с оружием в руках попадают в Украину, обычно умирают. Однако даже под страхом смерти они соглашаются убивать людей.

Об этом сказал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, ненависть к украинцам в России концентрированно воспитывали в течение 8 лет, и сейчас она на определенном пике.

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"Телевизор у них – экран ненависти, через который маньяк Путин направляет своих граждан в Украину воевать. Для россиян важен момент, что их президент сам себе противоречит. Он всегда говорит, что россиян должно быть больше, но люди умирают на войне", – сказал Цимбалюк.

В России много пушечного мяса

Журналист отметил, что за 4 месяца полномасштабной войны россияне немного поумнели. У них много трупов и это очень ощутимая вещь, чтобы просто отправлять кадровую армию и притворяться, что у них спецоперация. Поэтому проводят скрытую мобилизацию молодого мяса, которое отправляют в Украину на убой.

Как это происходит? Из хороших для нас новостей единственный критерий отправить человека воевать в Украину (нет, это не любовь к Путину) – это только деньги. Единственный критерий, который есть смысл рассматривать,

– подчеркнул Цимбалюк.

Сколько платят оккупантам

Журналист рассказал, что в России собирается живая масса, которую украинцы ценой потерь, но очень сильно снизили. Цимбалюк отметил, что у него есть информация от российского снайпера, отказавшегося ехать в Украину, хотя воевал на Донбассе. Этот снайпер прекратил "командировку" в Украину, потому что понимает, что кроме денег есть еще что-то.

Оккупанты заключают короткие контракты, которые имеют следующие преимущества:

450 тысяч рублей за первый месяц;

почти половина суммы приходит на счет с момента заключения контракта;

когда человек прибывает на территорию Украины, то имеет суточные – 6 тысяч рублей.

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"Эта сумма немаленькая – примерно 7 – 8 тысяч долларов в месяц. И они мучаются в сомнениях соглашаться или нет, потому что на фоне бедности многих российских регионов эти деньги просто заоблачны. Эти сомнения есть и жен, и у матерей солдат, потому что так вышло, что жизнь одна у каждого гражданина России. Они мучаются – хочется ехать и страшно", – объяснил Цимбалюк

Обратите внимание – полный стрим Романа Цимбалюка: смотрите видео