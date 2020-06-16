Не из-за увеличения тестирований: в Минздраве объяснили, почему в Украине высокая заболеваемость
Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что в течение последней недели число инфицированных коронавирусом в Украине существенно возросло. Глава Минздрава отметил, что высокий уровень заболевания COVID-19 не является связанным с ростом количества ПЦР-тестов. А виной всему является пренебрежение карантинными ограничениями со стороны населения.
Рост числа больных COVID-19 не зависит от увеличения количества тестов
Такое заявление Степанов сделал 16 июня во время брифинга Минздрава относительно коронавирусной ситуации в Украине. Трансляция мероприятия происходила, в частности, на ютуб-канале Кабмина.
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Степанов подчеркнул, что если говорить о количестве тестов, то на протяжении последних двух недель в Украине ежедневно проводили примерно 10 тысяч ПЦР-тестов.
Значительный рост новых подтвержденных случаев коронавируса начался на предыдущей неделе (8 – 14 июня), когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды в более чем 600. Мы связываем это, в частности, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений,
– заметил министр.
Также Степанов сообщил о некоторых вспышках в определенных населенных пунктах. По его словам, причина этого – проведение праздников без соблюдения противоэпидемических мер.
"Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, необходимо соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения", – отметил глава Минздрава.
Какие еще показатели растут
Он добавил, что в Украине, кроме основных показателей заболеваемости, растут также показатели:
- количества обращений граждан с симптомами коронавируса,
- количества госпитализаций.
"Относительно усиления карантинных мер, у нас действует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым можно определить усиление карантина на той или иной территории", – констатировал Степанов.
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Количество новых случаев COVID-19 с 8 по 14 июня
- 8 июня – 463,
- 9 июня – 395,
- 10 июня – 525,
- 11 июня – 689,
- 12 июня – 683,
- 13 июня – антирекорд: 753,
- 14 июня – 648.
Основные рекомендации Минздрава, чтобы не заболеть коронавирусом
- Используйте защитные маски.
- Держите соцальную дистанцию в 1,5 метра.
- Мойте руки как можно чаще.
- Воздержитесь от массовых мероприятий.
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