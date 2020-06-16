Не через збільшення тестувань: у МОЗ пояснили, чому в Україні висока захворюваність на COVID-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що упродовж останнього тижня число інфікованих коронавірусом в Україні суттєво зросло. Очільник МОЗ наголосив, що високий рівень захворювання на COVID-19 не є пов’язаним зі зростанням кількості ПЛР-тестів. А виною всьому є нехтування карантинних обмежень з боку населення.
Зростання числа хворих на COVID-19 не залежить від збільшення кількості тестів
Таку заяву Степанов зробив 16 червня під час брифінгу МОЗ щодо коронавірусної ситуації в Україні. Трансляція заходу відбувалася, зокрема, на ютьюб-каналі Кабміну.
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Степанов підкреслив, якщо говорити про кількість тестувань, то упродовж останніх двох тижнів в Україні щодня проводили приблизно 10 тисяч ПЛР-тестів.
Значне зростання нових підтверджених випадків коронавірусу почалося попереднього тижня (8 – 14 червня), коли ми чітко перейшли поріг і почали ставити антирекорди у понад 600. Ми пов'язуємо це, зокрема, з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень,
– зауважив міністр.
Також Степанов повідомив про деякі спалахи в певних населених пунктах. За його словами, причина цього – проведення свят без дотримання протиепідемічних заходів.
"Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", – зазначив очільник МОЗ.
Які ще показники зростають
Він додав, що в Україні, окрім основних показників захворюваності, зростають також показники:
- кількості звернень громадян з симптомами коронавірсу,
- кількості госпіталізацій.
"Щодо посилення карантинних заходів, у нас діє адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими модна визначити посилення карантину на тій чи іншій території", – констатував Степанов.
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Кількість нових випадків COVID-19 з 8 по 14 червня
- 8 червня – 463,
- 9 червня – 395,
- 10 червня – 525,
- 11 червня – 689,
- 12 червня – 683,
- 13 червня – антирекорд: 753,
- 14 червня – 648.
Основні рекомендації МОЗ, аби не захворіти на коронавірус
- Використовуйте захисні маски.
- Тримайте соцальну дистанцію у 1,5 метра.
- Мийте руки якомога частіше.
- Утримайтесь від масових заходів.
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