Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що упродовж останнього тижня число інфікованих коронавірусом в Україні суттєво зросло. Очільник МОЗ наголосив, що високий рівень захворювання на COVID-19 не є пов’язаним зі зростанням кількості ПЛР-тестів. А виною всьому є нехтування карантинних обмежень з боку населення.

Зростання числа хворих на COVID-19 не залежить від збільшення кількості тестів

Таку заяву Степанов зробив 16 червня під час брифінгу МОЗ щодо коронавірусної ситуації в Україні. Трансляція заходу відбувалася, зокрема, на ютьюб-каналі Кабміну.

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Степанов підкреслив, якщо говорити про кількість тестувань, то упродовж останніх двох тижнів в Україні щодня проводили приблизно 10 тисяч ПЛР-тестів.

Значне зростання нових підтверджених випадків коронавірусу почалося попереднього тижня (8 – 14 червня), коли ми чітко перейшли поріг і почали ставити антирекорди у понад 600. Ми пов'язуємо це, зокрема, з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантину з повним скасуванням всіх обмежень,

– зауважив міністр.

Також Степанов повідомив про деякі спалахи в певних населених пунктах. За його словами, причина цього – проведення свят без дотримання протиепідемічних заходів.

"Ми вважаємо, що основним критерієм для того, щоб знизити ризик інфікування і, як наслідок, знизити кількість захворювань, необхідно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", – зазначив очільник МОЗ.

Які ще показники зростають

Він додав, що в Україні, окрім основних показників захворюваності, зростають також показники:

кількості звернень громадян з симптомами коронавірсу,

кількості госпіталізацій.

"Щодо посилення карантинних заходів, у нас діє адаптивний карантин, який чітко передбачає критерії, за якими модна визначити посилення карантину на тій чи іншій території", – констатував Степанов.

До теми Україна б’є антирекорди за числом нових випадків COVID-19: МОЗ зробило попередження українцям

Кількість нових випадків COVID-19 з 8 по 14 червня

8 червня – 463,

9 червня – 395,

10 червня – 525,

11 червня – 689,

12 червня – 683,

13 червня – антирекорд: 753,

14 червня – 648.

Основні рекомендації МОЗ, аби не захворіти на коронавірус

Використовуйте захисні маски.

Тримайте соцальну дистанцію у 1,5 метра.

Мийте руки якомога частіше.

Утримайтесь від масових заходів.

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