Україна б’є антирекорди за числом нових випадків COVID-19: МОЗ зробило попередженням українцям
У Міністерстві охорони здоров’я є занепокоєними ситуацією, що останнім часом склалася в Україні. Мовиться про зростання кількості інфікованих коронавірусом. Таку невтішну статистику можна спостерігати щодня, а почалося все після того, як Україна послабила карантин.
Звернення МОЗ до українців щодо коронавірусної ситуації
У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що українці майже упродовж трьох місяців сиділи вдома та виконували рекомендації МОЗ, стримуючи вірус. Про це відомство повідомило на своїх сторінках у соцмережах, зокрема у фейсбуці.
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Ви були пильними, чекали на кінець пандемії, не виходили на вулицю, хвилювалися один за одного та за своїх близьких. І ми щиро дякуємо Ва за сумлінне дотримання карантинних норм,
– зауважили у МОЗ.
Водночас у міністерстві підкреслили, як тільки карантин в Україні послабили, кількість захворювань на коронавірус почала стрімко зростати. Також відомство опублікувало статистику за перші чотири дні після послаблення, і вона справді вражає.
Кількість нових випадків COVID-19 у перші дні послаблення карантину
- 11 червня – 689,
- 12 червня – 683,
- 13 червня – антирекорд: 753,
- 14 червня – 648.
У МОЗ наголошують, що це найбільша кількість захворювань з самого почату епідемії.
Чому люди нехтують карантинними обмеженнями
У МОЗ показали кадри, як люди порушують карантин у Києві, Одесі та Харкові
"Вечірки, переповнені бари та нічні клуби стають звичним явищем. На жаль, веселощі без дотримання дистанції та маскового режиму сприяють активному поширенню коронавірусу", – зауважили у міністерстві.
Чому так сталося, у МОЗ це пояснюють тим, що люди:
- втомились і забули,
- вирішили, що пом’якшення карантину – це його скасування,
- забули про інші кадри, що вражали та лякали,
- вирішили, що вже можна жити звичайним життям: порушувати соціальну дистанцію, відвідувати вечірки та пляжі, ходити без захисних масок.
Але коронавірус нікуди не дівся, тому МОЗ попереджає: епідемія COVID-19 триває та щодня забирає життя.
Рекомендації, яких слід дотримуватися, аби не захворіти на коронавірус
У зв’язку з вищепереліченим МОЗ укотре нагадало, що слід робити, аби не захворіти на коронавірус.
Мовиться про такі основні рекомендації:
- використовуйте захисні маски,
- тримайте соцальну дистанцію у 1,5 метра,
- мийте руки якомога частіше.
- утримайтесь від масових заходів.
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Пам’ятайте: Ваше життя – це Ваша відповідальність. Здоров’я та життя Вас і Ваших близьких залежить лише від Вас,
– підсумували у МОЗ.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його продовжили до 22 травня. За прогнозами МОЗ, обмеження триватимуть щонайменше до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня мають відновитися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу