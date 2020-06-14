У Міністерстві охорони здоров’я є занепокоєними ситуацією, що останнім часом склалася в Україні. Мовиться про зростання кількості інфікованих коронавірусом. Таку невтішну статистику можна спостерігати щодня, а почалося все після того, як Україна послабила карантин.

Звернення МОЗ до українців щодо коронавірусної ситуації

У Міністерстві охорони здоров’я відзначили, що українці майже упродовж трьох місяців сиділи вдома та виконували рекомендації МОЗ, стримуючи вірус. Про це відомство повідомило на своїх сторінках у соцмережах, зокрема у фейсбуці.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Ви були пильними, чекали на кінець пандемії, не виходили на вулицю, хвилювалися один за одного та за своїх близьких. І ми щиро дякуємо Ва за сумлінне дотримання карантинних норм,

– зауважили у МОЗ.

Водночас у міністерстві підкреслили, як тільки карантин в Україні послабили, кількість захворювань на коронавірус почала стрімко зростати. Також відомство опублікувало статистику за перші чотири дні після послаблення, і вона справді вражає.

Кількість нових випадків COVID-19 у перші дні послаблення карантину

11 червня – 689,

12 червня – 683,

13 червня – антирекорд: 753,

14 червня – 648.

У МОЗ наголошують, що це найбільша кількість захворювань з самого почату епідемії.

Чому люди нехтують карантинними обмеженнями

У МОЗ показали кадри, як люди порушують карантин у Києві, Одесі та Харкові

"Вечірки, переповнені бари та нічні клуби стають звичним явищем. На жаль, веселощі без дотримання дистанції та маскового режиму сприяють активному поширенню коронавірусу", – зауважили у міністерстві.

Чому так сталося, у МОЗ це пояснюють тим, що люди:

втомились і забули,

вирішили, що пом’якшення карантину – це його скасування,

забули про інші кадри, що вражали та лякали,

вирішили, що вже можна жити звичайним життям: порушувати соціальну дистанцію, відвідувати вечірки та пляжі, ходити без захисних масок.

Але коронавірус нікуди не дівся, тому МОЗ попереджає: епідемія COVID-19 триває та щодня забирає життя.

Рекомендації, яких слід дотримуватися, аби не захворіти на коронавірус

У зв’язку з вищепереліченим МОЗ укотре нагадало, що слід робити, аби не захворіти на коронавірус.

Мовиться про такі основні рекомендації:

використовуйте захисні маски,

тримайте соцальну дистанцію у 1,5 метра,

мийте руки якомога частіше.

утримайтесь від масових заходів.

Дивіться відео 24 каналу: як не принести коронавірус із вулиці

Пам’ятайте: Ваше життя – це Ваша відповідальність. Здоров’я та життя Вас і Ваших близьких залежить лише від Вас,

– підсумували у МОЗ.

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Зверніть увагу! Станом на 14 червня в Україні на коронавірус загалом захворіли 31 154 людини, 889 (+9) з них померли, 14 082 (+106) одужали. Сьогодні є 16 183 активних випадки.

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