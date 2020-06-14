В Министерстве здравоохранения обеспокоены ситуацией, что в последнее время сложилась в Украине. Речь идет о росте числа инфицированных коронавирусом. Такую неутешительную статистику можно наблюдать ежедневно, а началось все после того, как Украина ослабила карантин.

Обращение Минздрава к украинцам относительно коронавирусной ситуации

В Министерстве здравоохранения отметили, что украинцы почти в течение трех месяцев сидели дома и выполняли рекомендации Минздрава, сдерживая вирус. Об этом ведомство сообщило на своих страницах в соцсетях, в частности в фейсбуке.

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Вы были внимательными, ждали конца пандемии, не выходили на улицу, волновались друг за друга и за своих близких. И мы искренне благодарим Вам за добросовестное соблюдение карантинных норм,

– отметили в Минздраве.

В то же время в министерстве подчеркнули, как только карантин в Украине ослабили, количество заболеваний коронавирусом начало стремительно расти. Также ведомство опубликовало статистику за первые четыре дня после ослабления, и она действительно впечатляет.

Количество новых случаев COVID-19 в первые дни ослабления карантина

11 июня – 689,

12 июня – 683,

3 июня – антирекорд: 753.

14 июня – 648.

В Минздраве отмечают, что это самое большое количество заболеваний с самого начала эпидемии.

Почему люди пренебрегают карантинными ограничениями

В Минздраве показали кадры, как люди нарушают карантин в Киеве, Одессе и Харькове

"Вечеринки, переполненные бары и ночные клубы становятся привычным явлением. К сожалению, веселье без соблюдения дистанции и масочного режима способствуют активному распространению коронавируса", – отметили в министерстве.

Почему так произошло, в Минздраве это объясняют тем, что люди:

устали и забыли,

решили, что смягчение карантина – это его отмена,

забыли о других кадрах, которые поражали и пугали,

решили, что уже можно жить обычной жизнью: нарушать социальную дистанцию, посещать вечеринки и пляжи, ходить без защитных масок.

Но коронавирус никуда не делся, поэтому Минздрав предупреждает: эпидемия COVID-19 продолжается и каждый день уносит жизни.

Рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом

В связи с вышеперечисленным Минздрав в который раз напомнил, что следует делать, чтобы не заболеть коронавирусом.

Говорится о таких основных рекомендациях:

используйте защитные маски,

держите соцальную дистанцию ​​в 1,5 метра,

мойте руки как можно чаще.

воздержитесь от массовых мероприятий.

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Помните: Ваша жизнь – это Ваша ответственность. Здоровья и жизни Вас и Ваших близких зависит только от Вас,

– подытожили в Минздраве.

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Обратите внимание! По состоянию на 14 июня в Украине на коронавирус в целом заболели 31 154 человека, 889 (+9) из них умерли, 14 082 (+106) выздоровели. Сегодня 16 183 активных случая.

Коротко о карантине в Украине



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