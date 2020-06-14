Украина бьет антирекорды по числу новых случаев COVID-19: МЗ сделало предупреждение украинцам
В Министерстве здравоохранения обеспокоены ситуацией, что в последнее время сложилась в Украине. Речь идет о росте числа инфицированных коронавирусом. Такую неутешительную статистику можно наблюдать ежедневно, а началось все после того, как Украина ослабила карантин.
Обращение Минздрава к украинцам относительно коронавирусной ситуации
В Министерстве здравоохранения отметили, что украинцы почти в течение трех месяцев сидели дома и выполняли рекомендации Минздрава, сдерживая вирус. Об этом ведомство сообщило на своих страницах в соцсетях, в частности в фейсбуке.
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Вы были внимательными, ждали конца пандемии, не выходили на улицу, волновались друг за друга и за своих близких. И мы искренне благодарим Вам за добросовестное соблюдение карантинных норм,
– отметили в Минздраве.
В то же время в министерстве подчеркнули, как только карантин в Украине ослабили, количество заболеваний коронавирусом начало стремительно расти. Также ведомство опубликовало статистику за первые четыре дня после ослабления, и она действительно впечатляет.
Количество новых случаев COVID-19 в первые дни ослабления карантина
- 11 июня – 689,
- 12 июня – 683,
- 3 июня – антирекорд: 753.
- 14 июня – 648.
В Минздраве отмечают, что это самое большое количество заболеваний с самого начала эпидемии.
Почему люди пренебрегают карантинными ограничениями
В Минздраве показали кадры, как люди нарушают карантин в Киеве, Одессе и Харькове
"Вечеринки, переполненные бары и ночные клубы становятся привычным явлением. К сожалению, веселье без соблюдения дистанции и масочного режима способствуют активному распространению коронавируса", – отметили в министерстве.
Почему так произошло, в Минздраве это объясняют тем, что люди:
- устали и забыли,
- решили, что смягчение карантина – это его отмена,
- забыли о других кадрах, которые поражали и пугали,
- решили, что уже можно жить обычной жизнью: нарушать социальную дистанцию, посещать вечеринки и пляжи, ходить без защитных масок.
Но коронавирус никуда не делся, поэтому Минздрав предупреждает: эпидемия COVID-19 продолжается и каждый день уносит жизни.
Рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом
В связи с вышеперечисленным Минздрав в который раз напомнил, что следует делать, чтобы не заболеть коронавирусом.
Говорится о таких основных рекомендациях:
- используйте защитные маски,
- держите соцальную дистанцию в 1,5 метра,
- мойте руки как можно чаще.
- воздержитесь от массовых мероприятий.
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Помните: Ваша жизнь – это Ваша ответственность. Здоровья и жизни Вас и Ваших близких зависит только от Вас,
– подытожили в Минздраве.
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Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам МОЗ, ограничения продлятся как минимум до 22 июня.
- В общем правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня должны возобновиться внутренние перелеты. А люди, которым больше 60 лет, могут не соблюдать самоизоляцию.
- С 10 июня заработали базы отдыха. Также вновь можно проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще оставаться закрытыми.
5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала