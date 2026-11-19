Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал встречу Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне. Он заявил, что этот город не станет для российского диктатора новой Ялтой.

Об этом Андрей Сибига написал в социальной сети X.

Что имел в виду Сибига?

В своем посте министр провел параллель между саммитом в Китае и Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы.

Сибига подчеркнул, что Шэньчжэнь не станет местом, где Путин сможет реализовать свои мечты о новом переделе мира. В то же время он обратил внимание на ситуацию вокруг Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

Между тем Россия практически лишилась своего моста к настоящей Ялте в оккупированном украинском Крыму. Ему пора проснуться, взглянуть на вещи реально и положить конец войне, которую он никогда не сможет выиграть,

– подчеркнул Сибига.

Накануне саммита стало известно, что Путин рассчитывает использовать встречу с Трампом и Си Цзиньпином, чтобы добиться выгодных для Москвы условий завершения войны против Украины и продемонстрировать, что Россия остается влиятельным игроком на международной арене.