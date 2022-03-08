Не Javelin и NLAW едиными: "Стугна-П" украинского производства прекрасно показывает себя в бою
8 марта 2022 , 13:18Читати новину українською
Источник:58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского
Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" может уничтожать бронетехнику оккупантов не хуже американских или шведских ПТРК.
Это подтверждает новое видео бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. На кадрах видно точную работу наших военных со "Стугна-П".
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Именно с помощью украинского ПТРК украинские военные успешно уничтожили бронетехнику оккупантов. Смотрите видео:
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