Не Javelin и NLAW едиными: "Стугна-П" украинского производства прекрасно показывает себя в бою

8 марта 2022 , 13:18
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58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" может уничтожать бронетехнику оккупантов не хуже американских или шведских ПТРК.

Это подтверждает новое видео бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. На кадрах видно точную работу наших военных со "Стугна-П".

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Именно с помощью украинского ПТРК украинские военные успешно уничтожили бронетехнику оккупантов. Смотрите видео:

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Автор: Тетяна Русінкевич