Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он отметил, что остановка авиасообщения была вынужденным шагом.

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Белорусские власти нарушают базовые права человека

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России,

– заявил Николенко.

Спикер отметил, что задержание Романа Протасевича, а перед тем вынужденная посадка самолета, доказала, что у белорусских властей нет "красных линий". Политика режима Лукашенко, отметили в МИД, опасна для мира.

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Обратите внимание! Самолет Ryanair, на борту которого летел основатель NEXTA, выполнял рейс Афины – Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили о возможном заминировании воздушного судна. Самолет вынужденно посадили в Минске. Протасевича и еще нескольких человек задержали. Ряд стран и десятки авиакомпаний прекратили авиасообщение с Беларусью.