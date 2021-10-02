Не конфликт интересов, – Татаров прокомментировал визит прокуроров на его день рождения

Олег Татаров заявил, что визит прокуроров на празднование его дня рождения не является конфликтом интересов. Все потому, что они не имеют отношения к делу.

Татаров отметил, что за коммуникацию с Офисом генпрокурора отвечает другой заместитель руководителя Офиса Президента. Сам Татаров занимается предоставлением аналитической помощи, коммуникацией с депутатами, в частности, профильным комитетом.

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Именно поэтому в появлении должностных лиц силовых ведомств на своем празднике Татаров не видит конфликта интересов.

Во-первых, они не имеют отношения к делу. Во-вторых, конфликта интересов не вижу, потому что я не имею отношения к органу, который вы назвали,

– заявил Татаров.

День рождения Татарова: главное

В сентябре 2021 года СМИ сообщили, что на Дне рождения Татарова развлекались более 10 должностных лиц силовых ведомств.

Среди них был Алексей Симоненко – заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой. Именно он передал дело Татарова от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Кроме того, на праздновании был Максим Цуцкиридзе – заместитель председателя Нацполиции и начальник главного следственного управления.