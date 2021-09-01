Не коррупция, – экс-посол в США назвал самую большую проблему Украины

В США много раз говорили о том, что Украине стоит бороться с коррупцией. Однако на самом деле даже не это является самой большой проблемой. Не менее важным является тот момент, когда государство просто прощает долги. В частности, газовые.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале. Говорится о 100 миллиардах гривен задолженности на счетах теплокоммунэнерго, газзбутов и облгазов.

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"На самом деле сегодня самая большая наша проблема – это даже не коррупция. Да, она есть. Однако может зайти олигарх и напрямую решить свои личные проблемы. Сейчас 100 миллиардов гривен простили бизнесменам", – объяснил Чалый.

Почему они не должны возвращать долги, а вместо этого закручивают гайки простым людям,

– заметил экс-посол.

По его словам, налоги, которые ранее считали "роскошными", сейчас опускают для выплат среднего класса.

"О чем мы говорим? Если закручивать гайки, то закручивайте всем. Я уверен, если бы у нас высвободились эти ресурсы – 100 или и 200 миллиардов гривен – мы могли бы закупить вооружение и защитить себя надежнее", – подчеркнул Чалый.

Экс-посол: В США видят, что у нас есть ресурсы

Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. В нем говорится о механизме реструктуризации долгов за газ на сумму более 100 миллиардов гривен. Подробнее – здесь

Он заверил, что и в США видят, что у нас есть эти ресурсы. Однако пока Украина усиливает свою оборону благодаря партнерам.

"На какие деньги мы закупим противовоздушную оборону? Даже те же Javelin – мы платили лишь частично. Мы получаем в 2021 году 400 миллионов долларов только на оборону и безопасность от США. Это от их налогоплательщиков. Нам помогают усиливать свою оборону. Если бы у нас эти средства были – возможно и не надо было бы в НАТО вступать", – подытожил Чалый.

Владимир Зеленский поехал в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Они должны обсудить важные для Украины вопросы.

Валерий Чалый в программе "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео