Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал действия правоохранителей во время разгона протестов в белорусских городах. Главный милиционер, в частности, посоветовал журналистам "не лезть в самое пекло" столкновений.

Позиция главы МВД Беларуси

Он заявил, что берет ответственность на себя за "травмы случайных людей во время акций протеста, которые попали под раздачу". Он попросил у них прощения, сообщает телеграм-канал TUT.by.

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Однако никаких извинений от Караева из-за задержания, пытки и избиения протестующих белорусы сегодня не услышали.

Глава МВД также добавил, журналисты во время выполнения своей работы не должны "лезть между двумя сторонами и подставляться".

Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Не лезьте в самое пекло!,

– сказал министр.

Глава МВД Беларуси, отвечая на вопрос, почему в Минске в течение последних дней происходит так много насилия, заявил, что правоохранители выполняют свою работу.

Он отметил, что во время любого массового мероприятия и нарушений общественного порядка применяется влияние, как против "провокаторов, так и против тех, кто не успел вовремя отскочить".

Сколько задержанных и пострадавших в Беларуси

Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали 6,7 тысяч человек. За последние сутки – 700 новых задержаний. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан.

В МВД Беларуси говорят, что по состоянию на 13 августа в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, однако активисты – уже о четырех.

В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно у него не было с собой взрывчатки.

Кроме того, белорусские СМИ сообщают, что в больнице города Жодино скончался мужчина. Его во время протестов в городе избили силовики. Городской голова Дмитрий Заблоцкий опровергает эту информацию.