Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв прокоментував дії правоохоронців під час розгону протестів у білоруських містах. Головний міліціонер, зокрема, порадив журналістам "не лізти в саме пекло" сутичок.

Позиція глави МВС Білорусі

Він заявив, що бере відповідальність на себе за "травми випадкових людей під час акцій протесту, які потрапили під роздачу". Він попросив у них пробачення, повідомляє телеграм-канал TUT.by.

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Натомість ніяких вибачень від Караєва через затримання, катування і побиття протестувальників білоруси сьогодні не почули.

Глава МВС також додав, журналісти під час виконання своєї роботи не повинні "лізти між двома сторонами і підставлятися".

Я за те, щоб усе висвітлювалося цивілізовано. Не лізьте в саме пекло!,

– сказав міністр.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську протягом останніх днів відбувається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Він зазначив, що під час будь-якого масового заходу і порушень громадського порядку застосовується вплив, як проти "провокаторів, так і проти тих, хто не встиг вчасно відскочити".

Скільки затриманих і постраждалих у Білорусі

Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисяч осіб. За останню добу – 700 нових затримань. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.

У МВС Білорусі кажуть, що станом на 13 серпня внаслідок сутичок постраждали 103 співробітника міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – вже про чотирьох.

Водночас стало відоме ім'я загиблого під час протестів у Білорусі – на вулиці Пушкінській у Мінську загинув 34-річний Олександр Тарайковський. За офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки.

Окрім того, білоруські ЗМІ повідомляють, що в лікарні міста Жодіно помер чоловік. Його під час протестів в місті побили силовики. Міський голова Дмитро Заблоцький спростовує цю інформацію.

Детальніше про масштабну хвилю протестів у Білорусі можна ознайомитися за посиланням.