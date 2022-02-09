Не мешать работе украинских предприятий: эксперт о чрезмерном давлении власти на бизнес

В 2021 году "Метинвест" заплатил рекордные 53 миллиарда гривен налогов. Но, несмотря на это, силовики в начале февраля провели на предприятиях компании обыски. Причина якобы из-за налоговых нарушений.

Украинские металлургические компании, работающие "в белую", переживают кризисный период и выживают благодаря взятым у Запада кредитам. Но вместо благодарности и помощи от государства получают чрезмерное давление и обыски, из-за которых государство теряет инвестиционную привлекательность.

Об этом заявил президент Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя недавние обыски на предприятиях Группы "Метинвест".

"Никто даже не заикается о том, чтобы какие-то дотации попросить у государства в связи с ценами на газ. Бизнес выживает, принимая кредиты у Запада в столь сложные периоды. Но если нет дотаций, то зачем тогда отпугивать инвесторов обысками на предприятиях? Я имею в виду обыски на "Метинвесте", который заплатил в бюджет почти 2 миллиарда долларов налогов в 2021 году. Это почти пятилетний бюджет такого города как Одесса. Зачем кошмарить работающий "в белую" бизнес", – сказал он.

Эксперт добавил, что, несмотря на то, что цены на газ выросли в пять раз, промышленные металлургические предприятия несут эти расходы, не имея возможности повысить цены на свою продукцию, ведь рискуют стать неконкурентоспособными.

"Стоимость газа и других энергоносителей в производстве металла крайне важна – это около 60% расходов украинских металлургов в стоимости продукции. Европейские и британские производители поднимают цену на свой металл, но в Украине этого сделать нельзя, поскольку мы и так находимся на грани рентабельности". Если мы поднимем стоимость, выпадем из конкурентной гонки, заводы закроются", – отметил Каленков.

По его словам, сегодня очень важно хотя бы не мешать работе украинских предприятий.

Напомним, Группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд. грн. налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

1 февраля правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях Группы из-за якобы налоговых нарушений. В то же время, налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях Группы.