Українські металургійні компанії, що працюють "в білу", переживають кризовий період і виживають завдяки кредитам, які взяли в Заходу. Але замість подяки і допомоги від держави отримують надмірний тиск і обшуки, через які держава втрачає інвестиційну привабливість.

На цьому наголосив президент Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи недавні обшуки на підприємствах Групи "Метінвест".

"Ніхто навіть не заїкається про те, щоб якісь дотації попросити у держави у зв'язку з цінами на газ. Бізнес виживає, беручи кредити у Заходу в такі складні періоди. Але якщо немає дотацій, то навіщо тоді відлякувати інвесторів обшуками на підприємствах? Я маю на увазі обшуки на "Метінвесті", який заплатив до бюджету майже 2 мільярди доларів податків у 2021 році. Це майже п'ятирічний бюджет такого міста як Одеса. Навіщо кошмарити працюючий" в білу "бізнес", – сказав він.

Експерт додав, що незважаючи на те, що ціни на газ зросли вп'ятеро, промислові металургійні підприємства несуть ці витрати, не маючи можливості підвищити ціни на свою продукцію, адже ризикують стати неконкурентоспроможними.

"Вартість газу та інших енергоносіїв у виробництві металу вкрай важлива – це близько 60% витрат українських металургів у вартості продукції. Європейські та Британські виробники піднімають ціну на свій метал, але в Україні цього зробити не можна, оскільки ми і так знаходимося на межі рентабельності. Якщо ми піднімемо вартість, то випадемо з конкурентної гонки, заводи закриються", - зазначив Каленков.

За його словами, сьогодні вкрай важливо хоча б не заважати роботі українських підприємств.

Нагадаємо, Група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 раза більше, ніж у 2020 році.

1 лютого правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах Групи через нібито податкові порушення. Водночас податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах Групи.