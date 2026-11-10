Не мир, а ловушка для Украины: как Путин использует Трампа и чем все может закончиться

Россия все более откровенно демонстрирует, что ее цель в войне против Украины выходит далеко за рамки захвата территорий. Удары по мирному населению, отрицание украинской национальной идентичности и риторика пропагандистов свидетельствуют о стремлении уничтожить украинцев как отдельную нацию.

Россия все более откровенно демонстрирует, что ее цель в войне против Украины выходит далеко за рамки захвата территорий. Удары по мирному населению, отрицание украинской национальной идентичности и риторика пропагандистов свидетельствуют о стремлении уничтожить украинцев как отдельную нацию. В то же время Кремль пытается использовать переговоры при посредничестве Дональда Трампа, чтобы продвинуть собственные условия и изменить архитектуру европейской безопасности в свою пользу.

Журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, почему российская пропаганда больше не скрывает истинных целей Кремля, как Владимир Путин пытается повлиять на позицию Дональда Трампа и что на самом деле стоит ожидать от переговоров в Абу-Даби. Также журналист объяснил, почему окно возможностей для Москвы может вскоре закрыться.

Откровенный геноцид вместо военных целей

Анализируя текущую ситуацию, стоит обратить внимание на изменение риторики российской пропаганды. На пятый год полномасштабного вторжения рупоры Кремля начали открыто признавать то, что было очевидно уже давно: никакого военного смысла в ударах по Украине нет.

Линия фронта остается статичной, а российская армия не способна нанести военное поражение Вооруженным силам Украины. То, что российские СМИ цинично называют стрессированием населения, на самом деле является попыткой геноцида украинского народа.

Главная и единственная задача Путина – сделать так, чтобы на территории Украины не осталось людей, считающих себя отдельной нацией. Именно поэтому российские пропагандисты, такие как Михалков или Журавлев, доходят до абсурда, объявляя украинский и даже английский языки проявлениями русофобии.

Эта пещерная ксенофобия свидетельствует о том, что российский фашизм по уровню ненависти уже опережает исторические аналоги. Болезнь российского общества зашла настолько далеко, что убийство граждан другой страны стало для многих россиян самым важным делом в жизни.

По словам Яковенко, излечение от этого ужаса возможно лишь через исчезновение российского государства в его нынешних имперских границах, поскольку терапевтическими методами эта форма фашизма уже не поддается лечению.

Трансляция кремлевских нарративов через Вашингтон

Последние заявления Дональда Трампа о будущем Украины, в частности о том, что она изменится и обретет иную форму, не являются его собственными стратегическими разработками. Новоизбранный президент США пока выступает рупором идей, которые ему навязывает Кремль.

Показательным тестом на то, чью сторону занимает Трамп, стала недавняя встреча после гуманитарной миссии в Олешках. Тогда представителей украинской делегации к Трампу не пригласили. Зато состоялась встреча с представителем России Дмитриевым.

Именно после этого разговора американский политик начал рассказывать о подготовке отличного соглашения. Суть этого российского предложения заключается в коренном изменении ситуации: вместо решения проблемы войны против Украины предлагается создать новую конструкцию европейской безопасности, частью которой должно стать украинское государство.

Фактически это попытка решить украинский вопрос за счет других геополитических проблем. Трамп с радостью согласился с этой идеей, которая была подброшена ему Путиным через посредника.

Переговоры и ожидания от встречи в Абу-Даби

На фоне этих заявлений мир готовится к встрече в Абу-Даби с участием представителей Украины, США, Европы и России. Российская сторона даже сменила своих представителей, отправив заместителей министра иностранных дел вместо традиционных пропагандистов.

Однако все эти дипломатические маневры – лишь иллюзия процесса. Путин участвует во встречах лишь для того, чтобы завизировать уже готовый результат. Ему неинтересно просто разговаривать, ведь он не собирается заканчивать войну или даже прекращать огонь.

Единственное обстоятельство, которое может реально повлиять на ситуацию на поле боя, – это решение самого главы Кремля, которого пока нет. Все остальные идеи о том, чтобы увязать решение этой войны в каком-то общеевропейском соглашении, – лишь уловки.

Украинские власти это прекрасно понимают, что подтверждается твердой позицией президента Зеленского не допускать решения проблемы Украины без ее участия.

Поэтому единственным возможным положительным результатом встречи в Абу-Даби может стать только договоренность об обмене пленными. Все остальное – это утопия, ведь ни одна переговорная группа не способна изменить ход событий, если главный инициатор агрессии не намерен останавливаться.

Окно возможностей для Кремля закрывается

Нынешняя активизация переговорных процессов представляет собой своеобразную лазейку, позволяющую Путину и Трампу реализовать то, что им не удалось ранее. Однако этот период будет недолгим.

Уже в начале января начнет работать новый состав Конгресса США, и у Трампа появятся совсем другие заботы. Ожидается создание многочисленных комиссий по расследованию его деятельности, попытки отправить в отставку ключевых министров и продвижение процедур импичмента в отношении его окружения.

В таких условиях фокус внимания американской администрации неизбежно сместится на внутренние проблемы, и тема переговоров по Украине резко отойдет на второй план.

Это означает, что попытки навязать Украине невыгодные условия под давлением Вашингтона могут ослабнуть, оставляя Россию один на один с необходимостью продолжать изнурительную войну без быстрых дипломатических побед.

Журналист Игорь Яковенко о влиянии Путина и Белом доме: видео