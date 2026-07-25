Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о последствиях русского террора в регионах Украины?

Глава государства сообщил о последствиях очередной массированной российской атаки по украинским городам. По его словам, вечером под обстрел попал Славянск в Донецкой области, где было повреждено более десяти жилых домов. В результате удара погибли три человека.

Еще трое гражданских погибли в Сумах, где россияне атаковали отделение "Новой почты" ударным дроном типа "Шахед", а впоследствии нанесли повторный удар FPV-дроном. Президент подчеркнул, что оккупанты не могли не знать, что целили по гражданским объектам.

Также российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Харькове. В Запорожье в результате атаки сгорел вещевой рынок. Кроме того, под ударами находились Херсон и Херсонская область, Полтавщина, Черниговщина, Одесская область, Николаевщина и Днепропетровщина.

По словам Зеленского, этой ночью Россия применила против Украины две ракеты и около 160 ударных беспилотников. По состоянию на утро известно по меньшей мере десять раненых.

Президент подчеркнул, что укрепление украинской противовоздушной обороны остается одним из главных приоритетов в переговорах с международными партнерами. Он призвал ускорить выполнение всех договоренностей по усилению защиты украинского неба и поблагодарил союзников за поддержку Украины.