Не могу ни говорить, ни писать, – отец погибшего героя Ратушного рассказал о смерти сына

Тарас Ратушный, отец погибшего украинского воина Романа Ратушного, рассказал о смерти своего сына. Известный украинский активист Роман Ратушный погиб на фронте под Изюмом.

Тело бойца смогли вывезти в Киев

Отец погибшего бойца рассказал, что Роман не вернулся с боевого выхода. Он заявил, что до последнего не верил в смерть сына.

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По словам Тараса Ратушного, доклад об обстоятельствах, в которых погиб его сын, спорный.

Простите, я сейчас не могу ни говорить, ни писать. Когда Рома не вернулся с боевого выхода, я не верил в его смерть. Доклад об обстоятельствах противоречивый, шпилька на карте – во вражеском тылу, на месте боя – засада,

– написал он в фейсбуке.

Отец украинского воина рассказал, что ему не могли пробиться. В то же время документы сына развевались во вражеских соцсетях.

"Хочу поблагодарить всех, кто что-то слышал, но все понимал и держал режим тишины, а также решительно останавливал тех, кто не понимал", - отметил журналист и активист Тарас Ратушный.

Отец Романа Ратушного сообщил, что тело сына удалось вернуть в Киев. "Все вы действительно совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому и теперь он возвращается в Киев", - написал он.

Также отец сказал, что детали по прощанию с его сыном обнародуют позже.

Что известно о гибели Романа Ратушного

14 июня в общественной организации "Защитим Протасов Яр", возглавляемой Ратушным, подтвердили информацию о том, что он погиб. 24-летний военный был разведчиком в 93 ОМБР "Холодный Яр".

Украинский воин был убит российскими войсками 9 июня в бою под Изюмом Харьковской области. Его тело смогли унести только через несколько дней после гибели.

Ратушный погиб, находясь в составе боевой группы и выполняя боевое задание. Роман участвовал в боях под Киевом, увольнял Тростянец и воевал на Сумщине.

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