Не могут справиться с Украиной: россияне уже бросают в бой даже курсантов военных училищ
На очередном брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о состоянии войска кафиров на 7-й день войны.
Арестович отметил, что наступил психологический перелом на поле боя – противник массово бросает свое оружие и отказывается воевать против украинцев.
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Советник сообщил, что, по официальным данным, россияне бросают на поля боя даже курсантов военных училищ – второкурсники одного из училищ пошли воевать в Украину.
Это значит, что вся "мощная русская армия" уже не может справиться с Украиной, украинским народом и Вооруженными Силами.
– сказал Арестович.
Полное видео брифинга Алексея Арестовича:
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