Не могут справиться с Украиной: россияне уже бросают в бой даже курсантов военных училищ

На очередном брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о состоянии войска кафиров на 7-й день войны.

Арестович отметил, что наступил психологический перелом на поле боя – противник массово бросает свое оружие и отказывается воевать против украинцев.

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Советник сообщил, что, по официальным данным, россияне бросают на поля боя даже курсантов военных училищ – второкурсники одного из училищ пошли воевать в Украину.

Это значит, что вся "мощная русская армия" уже не может справиться с Украиной, украинским народом и Вооруженными Силами.

– сказал Арестович.

Полное видео брифинга Алексея Арестовича:

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