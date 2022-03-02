Арестович зазначив, що наступив психологічний перелом на полі бою – противник масово кидає свою зброю та відмовляється воювати проти українців.

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Радник повідомив, що, за офіційними даними, росіяни кидають на поля бою навіть курсантів військових училищ – другокурсники одного з училищ пішли воювати в Україну.

Це означає, що вся "могутня російська армія" вже не може впоратися з Україною, українським народом та Збройними Силами,

– сказав Арестович.

Повне відео брифінгу Олексія Арестовича:

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