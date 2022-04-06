Не молчите, рассказывайте о геноциде в Буче, – ведущий 24 канала обратился к украинцам в Европе

Россия годами распространяла мощную пропаганду на страны Европы и мира. Поэтому некоторые издания могут распространять неправду о зверствах путинских солдат на Киевщине.

Ведущий 24 канала Игорь Гаврищак обратился к беженцам из Украины, которые из-за войны вынуждены были уехать в Европу. Он призвал их рассказывать европейцам о геноциде украинцев в Буче, который сделала Россия.

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Россия – новая нацистская Германия

Россия кричит, что трагедия в Буче – "провокация", тела – "постановка". Они называют свои преступные действия и убийства украинцев ложью и фейком. Хуже всего, что распространяют это в Европе.

"Обращаюсь к беженцам: вы знаете правду. Например, в Италии есть много каналов, которые освещают только то, что говорит Россия. Вы не молчите, рассказывайте жителям Европы, итальянцам, испанцам, французам, как на самом деле", – сказал ведущий.

Не молчите, потому что должна быть контрпропаганда. Просто рассказывайте,

– призвал Игорь Гаврищак.

Он подчеркнул, что важно объяснить европейцам, каким Россия является агрессором, что она новая нацистская Германия.

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