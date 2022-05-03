Не можем пробить коридор, – Верещук назвала самые трудные направления для эвакуации

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, какие самые трудные направления для эвакуации граждан.

По ее словам, кроме "Азовстали" тяжело эвакуировать людей из Херсонской области, ведь она фактически заблокирована. Об этом сообщает 24 канал.

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"Мы никак не можем пробить туда коридор. Там нет интенсивных боевых действий, но там очень тяжело с продовольствием, медикаментами – все, что нужно для жизнеобеспечения", – сообщила Ирина Верещук.

Также она рассказала, что очень тяжело добраться до Изюма и других городов Харьковской области. Кроме того, есть сложности с Луганской и Донецкой областями, где под сокрушительным огнем женщины и дети.

Как может повлиять международная поддержка

Ирина Верещук объяснила, чем больше будет международная реакция сфокусирована именно на временно оккупированных территориях, чем больше об этом будут говорить в один голос международные лидеры, тем быстрее удастся пробить коридор.

"Только синергия всех нас – международных институтов, международных лидеров и нас, как Украины, как украинской власти", – отметила Верещук.

Эвакуация с "Азовстали"

2 мая был согласован зеленый коридор из Мариуполя. Гражданских людей эвакуировали из заблокированного города в Запорожье. Известно, что удалось вывезти более 100 человек.

Они уже доехали до Запорожья. Все эвакуированные получают необходимую помощь, включая горячее питание, медикаменты и продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь

На сегодняшний день, 3 мая, тоже согласован гуманитарный коридор. Это будет происходить при содействии ООН и Красного Креста.

Жители Мариуполя ждут эвакуацию и в городе Бердянске. Однако российские оккупанты срывают ее обстрелами. Люди уже две недели не могут уехать на подконтрольную Украине территорию.

Военные из 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии просят эвакуировать с "Азовстали" всех украинских защитников, защищающих Мариуполь. Они находятся в сверхсложных условиях уже 67 дней.

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