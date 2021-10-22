"Не надо давить на людей": в Беларуси отменили масочный режим, который не нравился Лукашенко
В Беларуси отменили масочный режим. Такое решение приняли не потому, что страна в очередной раз "победила" коронавирус.
Это просто не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Постановление с решением опубликовали на сайте ведомства.
Читайте также Лукашенко считает, что коронавирус может быть лекарством против онкологии
Согласно документу, из санитарных правил, которые ввели 9 октября, забрали пункт 41. Он обязывал людей:
- носить маски;
- соблюдать социальную дистанция в помещениях.
Также этот пункт обязывал использовать средства защиты органов дыхания пассажиров транспорта и водителей такси.
Лукашенко – недоволен
Ранее Лукашенко раскритиковал масочный режим в Беларуси и призвал якобы "не издеваться над людьми". Также он отменил штрафы за отсутствие масок в общественных местах.
"На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", – сказал Лукашенко.
Также самоназванный президент советовал лечить коронавирус водкой и сауной, что в сочетании и без болезни может нести угрозу для здоровья.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси
- По состоянию на 22 октября в Беларуси зафиксировали в общем 582 111 заболеваний COVID-19.
- Из них выздоровели 554 449 человек, в то же время умерло 4482 больных.
- По данным министерства здравоохранения Беларуси, более 2,5 миллиона жителей получили первую дозу вакцины против COVID-19.