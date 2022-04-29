Алексей Данилов отметил, что российские военные пытаются пробить нашу оборону. В некоторых местах им это удается, однако украинские защитники очень быстро возвращают ситуацию в обратную сторону.

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По его словам, на войне случаются разные вещи. Если враг где-то продвинулся на 1 – 3 километра, то это не значит, что наша битва проиграна.

Я могу сказать, что так же наши войска и в других городах оттесняют врага с нашей территории,

– акцентировал Алексей Данилов.

"Мы никогда не умаляли силу российских войск, и я всегда говорил – не надо говорить, что враг слабый. На сегодняшний день у него есть способности, прежде всего из-за огромного количества техники и боеприпасов. Это мощный враг, с которым надо бороться", – сообщил Данилов.

Несмотря на это, он заявил, что украинские войска с ним справятся. Ведь наши ребята защищают Украину, отправляя каждый день "200-х" – на их родину.

"Не всех их забирают, более того, я могу сказать, что они вообще не имеют желания их забирать. У нас есть точная информация, что на некоторых территориях, особенно что касается Донецкой области, работают крематории не только для сжигания тел убитых гражданских украинцев, но и своих военных", – рассказал секретарь СНБО.

Он объяснил, что они их сжигают, чтобы не платить деньги, которые их фюрер предлагал за гибель солдат. Нет солдата – нет соответствующей оплаты. Люди считаются у них, как пропавшие без вести.

Важно! Российские военные привезли в Мариуполь мобильные крематории. После международной огласки резни в Буче, они хотят замести следы своих зверств в Мариуполе.

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