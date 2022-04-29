Олексій Данілов зазначив, що російські військові пробують пробити нашу оборону. У деяких місцях їм це вдається, проте українські захисники дуже швидко повертають ситуацію у зворотний бік.

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За його словами, на війні трапляються різні речі. Якщо ворог десь просунувся на 1 – 3 кілометри, то це не означає, що наша битва програна.

Я можу сказати, що так само наші війська і в інших містах відтісняють ворога з нашої території,

– акцентував Олексій Данілов.

"Ми ніколи не применшували силу російських військ, і я завжди казав – не треба казати, що ворог слабкий. На сьогодні в нього є спроможності, перш за все через величезну кількість техніки й боєприпасів. Це потужний ворог, з яким треба боротися", – повідомив Данілов.

Попри це він заявив, що українські війська з ним впораються. Адже наші хлопці та дівчата боронять Україну, відправляючи щодня "200-х" – на їхню батьківщину.

"Не всіх їх забирають, більш того я можу сказати, що вони взагалі не мають бажання їх забирати. У нас є точна інформація, що на деяких територіях, особливо що стосується Донецької області, працюють крематорії не тільки для спалювання тіл убитих цивільних українців, але і своїх військових", – розповів секретар РНБО.

Він пояснив, що вони їх спалюють, щоб не сплачувати ті гроші, які їх фюрер пропонував за загибель солдат. Немає солдата – немає відповідної оплати. Люди рахується у них, як зниклі безвісти.

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