Не надо создавать нам проблемы, – Аксенов ввел платную обсервацию в Крыму

Псевдо-глава Крыма Сергей Аксенов заявил, в аннексированном Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приехал из России.

Тих, хто приїжджатиме до окупованого Криму з Росії або з інших країн, розміщатимуть в обсерватори власним коштом. Про це Аксьонов повідомив на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, пише "Крим.Реалії".

Важливо Критична нестача туристів: Крим у 2020 році катастрофічно постраждає від кризи

За словами Аксьонова, з неплатників стягуватимуть суму за перебування в обсерваторі через суд.

Громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно (до Криму – 24 канал), ми розуміємо, що вони приїхали з особистих питань, які не стосуються роботи органів влади, повинні поміщатися в обсерватор власним коштом. Не потрібно знічев'я, просто тому що вам хочеться поїхати на море, створювати проблему нам,

– різко відповів Аксьонов.

Указ про примусове платне поміщення в обсерватор мали видати до вечора 24 травня.

До теми КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом залишили закритими через карантин

Коронавірус у Криму: головне