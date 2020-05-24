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Не треба створювати нам проблему, – Аксьонов запровадив платну обсервацію у Криму

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Аксьонов запровадив платну обсервацію у Криму
Аксьонов запровадив платну обсервацію у Криму / Unsplash

Псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов заявив, в анексованому Криму вводять платну обсервацію для тих, хто приїхав з Росії.

Тих, хто приїжджатиме до окупованого Криму з Росії або з інших країн, розміщатимуть в обсерватори власним коштом. Про це Аксьонов повідомив на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, пише "Крим.Реалії".

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За словами Аксьонова, з неплатників стягуватимуть суму за перебування в обсерваторі через суд.

Громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно (до Криму – 24 канал), ми розуміємо, що вони приїхали з особистих питань, які не стосуються роботи органів влади, повинні поміщатися в обсерватор власним коштом. Не потрібно знічев'я, просто тому що вам хочеться поїхати на море, створювати проблему нам,
– різко відповів Аксьонов.

Указ про примусове платне поміщення в обсерватор мали видати до вечора 24 травня.

До теми КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом залишили закритими через карантин

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  • На поточний період в Криму зафіксовано всього 340 випадків. 25 з них завезені з-за кордону, 44 – з Росії.
  • Дев'ять пацієнтів померли. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 154 осіб, двоє померли.
Автор: Северин Трач
Теги: Коронавірус COVID-19 Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини Росії
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