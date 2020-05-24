Не треба створювати нам проблему, – Аксьонов запровадив платну обсервацію у Криму
Псевдоочільник Криму Сергій Аксьонов заявив, в анексованому Криму вводять платну обсервацію для тих, хто приїхав з Росії.
Тих, хто приїжджатиме до окупованого Криму з Росії або з інших країн, розміщатимуть в обсерватори власним коштом. Про це Аксьонов повідомив на засіданні оперативного штабу з протидії COVID-19, пише "Крим.Реалії".
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За словами Аксьонова, з неплатників стягуватимуть суму за перебування в обсерваторі через суд.
Громадяни інших суб'єктів, які їдуть безцільно (до Криму – 24 канал), ми розуміємо, що вони приїхали з особистих питань, які не стосуються роботи органів влади, повинні поміщатися в обсерватор власним коштом. Не потрібно знічев'я, просто тому що вам хочеться поїхати на море, створювати проблему нам,
– різко відповів Аксьонов.
Указ про примусове платне поміщення в обсерватор мали видати до вечора 24 травня.
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