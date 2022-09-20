Не намек для россии: Подоляк объяснил, почему Зеленский создал администрации на Херсонщине

Создание военных администраций в Херсонской области – это системный и прагматический подход к ситуации. Когда происходит быстрое освобождение территорий, там так же быстро нужно строить систему управления, потому что россия полностью сломала эту систему.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк . Он также отметил, что Россия на временно оккупированных территориях формирует мародерский тип управления.

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О чем говорится – там, где была россия, там полное отсутствие власти и какого-либо сервиса,

– говорит Подоляк.

По его словам, когда мы хотим зайти на деоккупированные территории, то хотим сразу создать там возможности для функционирования власти и тем самым хотим защитить внутренне эту территорию, чтобы не было мародерства и т.д.

Напомним, большая часть Херсонской области до сих пор под контролем россиян, однако ВСУ решительно увольняют населенные пункты в регионе. Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новых администраций.

Подробнее о провальных планах кафиров в разговоре с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Контрнаступление на Херсон

Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что противнику приходится постоянно отступать. Однако руководство "второй армии мира", по словам главы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, пытается подтянуть резервы в город .

Однако врагам ни дня не дает спокойно жить "хлопок". К примеру, сегодня утром, 19 сентября, "прилетело" в Кадиевку у здания Дворца культуры имени Горького. Там долгое время была военная база кафиров.