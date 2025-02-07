Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркнул 24 Каналу, что инициатива создания такого блока от президента США Дональда Трампа была бы очень целесообразной. Важно, что этот блок не дублировал бы функции НАТО, а стал бы важным дополнением к общей системе коллективной безопасности.

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Новый военно-политический блок – лучшая гарантия безопасности

По мнению Клочко, Украина должна инициировать создание нового военно-политического блока со странами Европейского Союза и другими союзниками, что станет эффективной гарантией безопасности.

В частности, он отметил, что Великобритания уже создала подобный блок со странами Северной Европы, в состав которого входят девять стран, и который готов к быстрому реагированию на любые угрозы.

Идея создания такого военного блока актуальна еще с начала XX века, когда Украина поднимала этот вопрос во время первой независимости.

И даже сегодня в Европе, хоть и осторожно, но говорят об этом. В частности, появилась неформальная "коалиция решительных" – группа стран, готовых помочь Украине не только миротворческими миссиями, но и в выполнении определенных оперативно-тактических задач, участия в выбивании российских оккупантов с территории Украины и борьбе против российской агрессии.

Я был бы очень за, если бы, например, Трамп инициировал этот вопрос и сказал вроде "а почему вы не можете создать такой блок в Европе. Мы же создали, например, в Восточной Азии AUKUS. Он же нормально работает". Также есть блоки с Японией, Индией и другими странами,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он считает, что это была бы лучшая гарантия безопасности для Украины. Тогда можно было бы внести изменения в Конституцию для разрешения размещения военных баз. Этот блок не дублировал бы функции НАТО, но был бы важным элементом коллективной безопасности и сдерживания от российского вторжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что для прекращения войны с Россией Украине необходимы такие гарантии безопасности, при которых диктатор Владимир Путин не сможет возобновить агрессию.