Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок підкреслив 24 Каналу, що ініціатива створення такого блоку від президента США Дональда Трампа була б дуже доцільною. Важливо, що цей блок не дублював би функції НАТО, а став би важливим доповненням до загальної системи колективної безпеки.

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Новий воєнно-політичний блок – найкраща гарантія безпеки

На думку Клочка, Україна повинна ініціювати створення нового воєнно-політичного блоку з країнами Європейського Союзу та іншими союзниками, що стане ефективною гарантією безпеки.

Зокрема, він зазначив, що Велика Британія вже створила подібний блок із країнами Північної Європи, до складу якого входять дев'ять країн, і який готовий до швидкого реагування на будь-які загрози.

Ідея створення такого воєнного блоку є актуальною ще з початку XX століття, коли Україна порушувала це питання під час першої незалежності.

І навіть сьогодні в Європі, хоч і обережно, але говорять про це. Зокрема, з'явилась неформальна "коаліція рішучих" – група країн, готових допомогти Україні не лише миротворчими місіями, а й у виконанні певних оперативно-тактичних завдань, участі у вибитті російських окупантів з території України й боротьбі проти російської агресії.

Я був би дуже за, якби, наприклад, Трамп ініціював це питання і сказав на кшталт "а чому ви не можете створити такий блок в Європі. Ми ж створили, наприклад, у Східній Азії AUKUS. Він же нормально працює". Також є блоки з Японією, Індією та іншими країнами,

– підкреслив Валерій Клочок.

Він вважає, що це була б найкраща гарантія безпеки для України. Тоді можна було б внести зміни до Конституції для дозволу розміщення військових баз. Цей блок не дублював би функції НАТО, але був би важливим елементом колективної безпеки та стримування від російського вторгнення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що для припинення війни з Росією Україні необхідні такі гарантії безпеки, за яких диктатор Владімір Путін не зможе відновити агресію.