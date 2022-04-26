Не несут никакой угрозы для гражданских, – Живицкий объяснил утренние выстрелы в Сумской области
26 апреля 2022 , 12:27Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
Жители Сумской области утром 26 апреля слышали взрывы. Однако на территории области нет российских оккупантов.
Об этом сказал глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области работают взрывотехники.
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"Выстрелы и взрывы, которые вы слышали с утра, не несут никакой угрозы для гражданских. Все хорошо", – написал Живицкий.
Меры безопасности
Глава ОВА подчеркнул, что в стране до сих пор идет война. Сейчас в Сумской области проводятся мероприятия, чтобы территории стали более безопасными. Живицкий отметил, что не может объяснить всю информацию.
Орков на территории области как не было последние недели, так и сейчас нет,
– напомнил Живицкий.