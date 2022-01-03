Не обязаны поставлять весь газ в Европу через Украину, – заявление МИД России

В МИД России убеждают, что Москва не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую территорию. В Кремле считают, что все пункты контракта выполняют.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин для российских СМИ. В Москве говорят, что украинский газопровод – не единственный.

К теме 10 дней подряд "Газпром" отказывается от поставок газа через Ямал – Европа

В МИД России говорят, что выполняют контракты

Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются даже с превышением на 8 – 10%,

– сказал дипломат.

Ранее, по информации российских СМИ, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания продолжит транзит газа через Украину после 2024 года. Есть "но": Москва вроде бы будет учитывать экономическую целесообразность и техническое состояние украинской ГТС.

Москва рассчитывает на поставки по "Северному потоку-2"

В России рассчитывают, что после запуска "Северного потока-2" будут поставлять газ в Европу именно по этому трубопроводу. Александр Панкин не исключает, что сертификация продлится до лета.

Читайте также Вероятность в 90%, – Фурса предположил, когда запустят "Северный поток-2"

Что известно об энергетическом кризисе в Европе в 2021 году:

В конце 2021 года цены на тысячу кубометров газа резко выросли.

Причиной были действия "Газпрома". Корпорация не стала бронировать мощности газопровода "Ямал – Европа".

Такое решение российской корпорации – сугубо политическое, а не экономическое.

В Евросоюзе ранее установили рекорд по отбору природного газа из подземных хранилищ.

Смотрите в WTF, как Путин во время пресс-конференции объяснил причины энергетического кризиса: