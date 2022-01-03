Не обязаны поставлять весь газ в Европу через Украину, – заявление МИД России
Источник:24 канал
В МИД России убеждают, что Москва не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую территорию. В Кремле считают, что все пункты контракта выполняют.
С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин для российских СМИ. В Москве говорят, что украинский газопровод – не единственный.
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В МИД России говорят, что выполняют контракты
Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются даже с превышением на 8 – 10%,
– сказал дипломат.
Ранее, по информации российских СМИ, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания продолжит транзит газа через Украину после 2024 года. Есть "но": Москва вроде бы будет учитывать экономическую целесообразность и техническое состояние украинской ГТС.
Москва рассчитывает на поставки по "Северному потоку-2"
В России рассчитывают, что после запуска "Северного потока-2" будут поставлять газ в Европу именно по этому трубопроводу. Александр Панкин не исключает, что сертификация продлится до лета.
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Что известно об энергетическом кризисе в Европе в 2021 году:
- В конце 2021 года цены на тысячу кубометров газа резко выросли.
- Причиной были действия "Газпрома". Корпорация не стала бронировать мощности газопровода "Ямал – Европа".
- Такое решение российской корпорации – сугубо политическое, а не экономическое.
- В Евросоюзе ранее установили рекорд по отбору природного газа из подземных хранилищ.
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