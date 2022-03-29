Не очередной меморандум и строка в Конституции, – Арахамия о гарантиях безопасности для Украины
Источник:Давид Арахамия
Украинская сторона хочет, чтобы нашей стране дали реальные гарантии безопасности. Это должна быть не строка в Конституции о стремлении вступления в НАТО, а конкретные инструкции – кто, что и в какой срок делает, когда нам нужна защита.
Об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, это должен быть не очередной меморандум на одну страницу, а документ, который ратифицируют все, кто под ним подпишется.
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Который пройдет проверку всеукраинским референдумом, на котором сможет высказаться каждый, а не только тот, кто громче всех кричит. Это наша цель,
– заявил Арахамия.
Но глава делегации подчеркнул, что на пути к этой цели Украина не будет жертвовать ни своим суверенитетом, ни людьми, ни территориями.
Что предусматривает договор о гарантиях безопасности
В Турции 29 марта состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. На них украинская сторона передала свои предложения по договору о гарантиях безопасности.
Они должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения, но механизм должен быть еще жестче.
Какие государства могут стать гарантами Украины
Страны Совбеза ООН, в том числе и Россия,
Китай,
Турция,
США,
Франция,
Германия,
Израиль,
Канада
Италия.
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