Его слова неприятны и эмоциональны для украинцев. О скандальном заявлении в эфире 24 канала рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Волноваться о заявлении Милановича не нужно
По его словам, несмотря на эмоциональность, не следует особо обращать внимание на слова хорватского президента.
Не он (Миланович – 24 канал) заказывает музыку в Хорватии, а все же премьер,
– подчеркнул Климкин.
Он отметил, что не нужно беспокоиться о словах тех, кто на самом деле фокусируется на пророссийской логике. Нужно учитывать, все ли для нас делают партнеры и достаточная ли у нас степень координации.
В переговорах нужно единство
"Я уже говорил о планах Эммануэля Макрона предложить деэскалацию Путину. Я бы хотел, чтобы Запад вел переговоры в единстве – как главный принцип, чтобы не было американской, французской, немецкой, итальянской или хорватской позиции", – заметил он.
Пока трансатлантическая солидарность, как считает Климкин, держится, но существуют разногласия в позициях наших партнеров. "Это, конечно, играет на руку Путину", – добавил он.
Климкин рассказал о заявлении Милановича: смотрите видео
Скандальное заявление президента Хорватии: что известно
- Миланович заявил, что Хорватия отзовет своих военных из Организации Североатлантического договора, если Россия пойдет на Украину с полномасштабным вторжением.
- Он отметил, что якобы его заявление не связано с Украиной. Оно касается поведения президента США Джо Байдена.
- Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за слова президента, отметив, что его позиция не соответствует позиции правительства. Он объяснил, что в Украине нет хорватских солдат.