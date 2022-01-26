Його слова є неприємними та емоційними для українців. Про скандальну заяву в ефірі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Перейматись заявою Мілановича не треба
За його словами, попри емоційність, не треба особливо звертати увагу на слова хорватського президента.
Не він (Міланович – 24 канал) замовляє музику в Хорватії, а все ж таки прем'єр,
– наголосив Клімкін.
Він зауважив, що не треба перейматись словами тих, хто насправді фокусується на проросійській логіці. Потрібно зважати на те, що для роблять партнери – чи достатньо і чи є у нас достатній ступінь координації.
У переговорах потрібна єдність
"Я вже говорив про плани Еммануеля Макрона запропонувати деескалацію Путіну. Я б хотів, щоб Захід вів переговори, маючи єдність – як головний принцип, щоб не було американської, французької, німецької, італійської чи хорватської позиції", – зауважив він.
Поки трансатлантична солідарність, як вважає Клімкін, тримається, але є суттєві розбіжності у позиціях наших партнерів. "Це, звичайно, грає на руку Путіну", – додав він.
Клімкін розповів про заяву Мілановича: дивіться відео
Скандальна заява президнта Хорватії: що відомо
- Міланович заявив, що Хорватія відкличе своїх військових із Організації Північноатлантичного договору, якщо Росія піде на Україну з повномасштабним вторгненням.
- Він зауважив, що нібито його заява не пов'язана з Україною. Вона стосується поведінки президента США Джо Байдена.
- Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вибачився за слова президента, відзначивши, що його позиція не відповідає позиції уряду. Він пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.