Не опоздайте, пожалуйста, – Зеленский мощно высказался об Украине в ЕС

Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за мощные антироссийские санкции. В то же время заметил, что к этим шагам там прибегли немного поздно.

Мол, если бы ограничения ввели превентивно, как он призвал ранее, был шанс, что Россия не пошла бы войной против Украины. Об этом он говорил в обращении к Евросовету, пишет 24 канал.

Читайте также Как европейские лидеры отреагировали на маразматическую идею Путина платить за газ рублями

Зеленский: Не опоздайте на этот раз

То же самое, по словам политика, касается и "Северного потока". Его заблокировали – и это правильно, но тоже немного поздно. Ведь если бы это было сделано вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. Во всяком случае, был такой шанс.

Теперь мы с вами готовим членство Украины в ЕС. Наконец-то здесь я вас прошу: не опоздайте, пожалуйста,

– призвал Зеленский.

"За месяц вы сравнили эти миры и видите, кто чего стоит. Что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс", – добавил он.

Зеленский о поддержке среди стран ЕС

Далее украинский политик перечислил страны, точно "за нас". Это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Болгария, Хорватия, Швеция, Финляндия. Он также высказался и о других.

Австрия – "вместе с украинцами для вас это возможности, я уверен";

Италия – "спасибо за поддержку";

Испания и Бельгия – "найдем общий язык и аргументы";

Нидерланды – "за рациональных, поэтому найдем общий язык";

Мальта и Дания – "верю, что удастся";

Люксембург – "мы понимаем друг друга";

Греция, Кипр – "верю, что с нами"

Германия – "верим, что в решающий момент тоже будет с нами";

Португалия, Ирландия – "ну практически";

Португалия, Ирландия – "ну практически"; Румыния – "знает, что такое достоинство, так что в решающий момент будет за нас";

Румыния – "знает, что такое достоинство, так что в решающий момент будет за нас"; Франция – "Эммануэль (Макрон – 24 канал), я очень верю, что вы будете за нас".

Отдельно обратился к Венгрии

Президент подчеркнул, что хочет быть откровенным с Венгрией. Мол, там сами должны решить, кого поддерживают. Зеленский вспомнил трагические моменты по истории государства и мемориал "Обувь на реке Дунай" в память о жертвах Холокоста. Он призвал тамошнего премьера Виктора Орбана посетить эту набережную и еще раз посмотреть на эту обувь.

Вы увидите, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. Такая же обувь в Мариуполе. Там такие же люди – взрослые и дети. Их там тысячи. И этих тысяч уже нет,

– подчеркнул Зеленский.

И упрекнул венгерского политика, что тот колеблется в санкциях, пропуске оружия и торговле с Россией. "Нет времени колебаться. Пора уже решать. Мы верим вам, нам нужна ваша поддержка", – подытожил он.

Зеленский обратился к Европейскому совету и народам Европы: смотрите видео