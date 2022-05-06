Не оставляют врагу никакого шанса, – Зеленский поздравил и показал украинских героев-пехотинцев
6 мая 2022 , 16:10Читати новину українською
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поздравил украинских героев-пехотинцев с профессиональным праздником. Президент заявил, что они мужественно и профессионально защищают Украину.
Украинский лидер отметил, что на долю пехоты во время войны выпадает много испытаний. Однако защитники и защитницы на поле боя героически выполняют сложные задания.
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Наши ребята героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никакого шанса. Гордимся и благодарим вас. С профессиональным праздником,
– написал Зеленский.
Президент показал украинских героев-пехотинцев / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского