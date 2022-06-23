Соответствующую информацию сообщило издание, ссылаясь на собственные источники. Об этом стало известно 22 июня – на 119-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Танцы у мин: пес Патрон возмущен мультиком о нем

В Украину приедет сапер-роботопес

Армия США согласилась предоставить одну из своих двух роботизированных собак, чтобы помочь американской некоммерческой организации очищать от мин и других боеприпасов в Украине,

– говорится в сообщении.

Источник, знакомый с решением США, объяснил – разрушенную войной страну ждет восстановление на уровне Второй мировой войны. В частности, от неразорванных русских боеприпасов.

Робот-пес Spot предназначен для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов. Поэтому он может перетаскивать в общую яму опасное оружие. Со временем подрывать вместе 50 – 100 снарядов вдали от людей – то есть, не подвергая их опасности.

Известно, что собака может автоматически выполнять повторяющиеся задачи без помощи человека, а также работать в полевых условиях между деревьями и густыми лесными массивами.

Компания объяснила, что их разработка является эффективным инструментом для защиты людей от опасности и осмотра потенциально опасных материалов.

Обратите внимание! В 2021 году компания Boston Dynamics сообщила, что работа-пса оснастили рукой-манипулятором, что расширило спектр выполняемых задач. Кроме того, в 2022 году пес после обновления начал обходить препятствия, дорогой менять маршрут, а также лапой открывать двери.

Последние новости о псе Патроне

Украинский пес Патрон является собакой Службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что пес 19 марта помог спасателям обнаружить более 90 взрывных устройств, которые установили российские кафиры.

Так пес Патрон стал известен на всю Украину, а также в мире. В частности, 8 мая пес получил награду от президента Украины. Владимир Зеленский наградил собаку орденом за отданную службу .

Кроме того, Патрон стал настолько популярен, что 27 мая ему присудили премию на Каннском кинофестивале . В частности, он получил кинопремию "Пальмовый пес". Патрон стал настоящей звездой мировой кинохроники, поэтому жюри приняло это решение.

После того, в начале июня, во Львове за 15 тысяч гривен продавали миску , из которой пил пес Патрон. Вырученные средства мужчина обещал отправить в поддержку ВСУ.

Что касается самого Патрона, то следует вспомнить, что он – Джек Рассел терьер . Псу только 2 года и он относительно недавно работает с черниговскими спасателями и вообще в ГСЧС.

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