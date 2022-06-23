Відповідну інформацію повідомило видання, посилаючись на власні джерела. Про це стало відомо 22 червня – на 119 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Танці біля мін: пес Патрон обурений мультиком про нього

В Україну приїде сапер-роботопес

Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації очищати від мін та інших боєприпасів в Україну,

– мовиться у повідомленні.

Джерело, яке знайоме з рішенням США, пояснило – зруйновану війною країну чекає відбудова на рівні Другої світової війни. Зокрема, від нерозірваних російських боєприпасів.

Робот-пес Spot призначений для знешкодження мінометних снарядів та касетних боєприпасів. Саме тому він може перетягувати в загальну яму партію ту небезпечну зброю. Згодом підривати разом 50 – 100 снарядів.

Відомо, що собака може автоматично виконувати повторювані завдання без допомоги людини, а також працювати в польових умовах між деревами і в густих лісових масивах.

Компанія пояснила, що їхня розробка – це ефективний інструмент для захисту людей від небезпеки та огляду потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані.

Зверніть увагу! У 2021 році компанія Boston Dynamics повідомила, що робота-пса оснастили рукою-маніпулятором, що розширило спектр виконуваних завдань. Окрім того, у 2022 році пес після оновлення почав обходити перешкоди, дорогою змінювати маршрут, а також – лапою відчиняти двері.

Останні новини про пса Патрона

Український пес Патрон є собакою Служби України з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що пес 19 березня допоміг рятувальникам виявити понад 90 вибухових пристроїв, які встановили російські окупанти.

Так пес Патрон став відомий на всю Україну, а також у світі. Зокрема 8 травня пес отримав нагороду від президента України. Володимир Зеленський нагородив собаку орденом за віддану службу.

Окрім того, Патрон став настільки популярним, що 27 травня йому присудили премію на Каннському кінофестивалі. Зокрема він отримав кінопремію "Пальмовий пес". Патрон став справжньою зіркою світової кінохроніки, тому журі ухвалили це рішення.

Після того, на початку червня, у Львові за 15 тисяч гривень продавали миску, із якої пив пес Патрон. Виручені кошти чоловік обіцяв відправити на підтримку ЗСУ.

Щодо самого Патрона, то варто пригадати, що він – Джек Рассел тер'єр. Псу тільки 2 роки і він відносно недавно працює з чернігівськими рятувальниками та й загалом в ДСНС.

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